Sylvie Blanchette se met tout de suite au travail

Sylvie Blanchette est élue mairesse d'Amqui.

Elle remporte avec la majorité des voix, soit par plus de 1200 votes.

Elle défait donc ses opposants Normand Boulianne, qui a obtenu un peu plus de 700 voix ainsi que Jean-Yves Fournier avec près de 130 votes.

Sylvie Blanchette commencera le travail dès mardi.

Elle souhaite planifier tout de suite la mise en place s'une planification stratégique pour la Ville d'Amqui.

Plusieurs dossier sont déjà sur la table à dessin.

On a des projets qui sont sur la table. L'aménagement de la cour du carrefour sportif, la Passerelle J. Napoléon-Pérusse qu'on pourrait probablement inauguré avant 2022. On a également trois nouveaux élus autour de la table. On va s'assoir ensemble, avoir une bonne discussion et ensuite on va mettre nos priorités en ordre.

Sylvie Blanchette, mairesse d'Amqui