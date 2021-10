La candidate à la mairie d'Amqui, Sylvie Blanchette veut une ville plus active et animée.

Conseillère municipale depuis 4 ans, elle aimerait accroitre davantage le côté actif de la ville.

Elle aimerait développer les sentiers pédestres et créer des évènements qui rassemblent la population.

L'été passé à la Saint-Jean-Baptiste, on a fermé la rue du Pont une journée et on a encore des commentaires positifs de ça. Créons un festival, autant en été ou en hiver, qui rejoint les gens.

Sylvie Blanchette, candidate à la mairie d'Amqui