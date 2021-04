TEMPÊTE MAJEURE : Le Bas-Saint-Laurent se réveille sous la neige

Sans doute pour une rare fois depuis plus d'un an, la COVID-19 n'est pas le sujet de conversation au Bas-Saint-Laurent ce matin !

Il est tombé pas moins de 40 centimètres sur le secteur de Mont-Joli, une cinquantaine de centimètres sur le Témiscouata et 20 à 25 cm à Matane Ce n'est pas terminé puisqu'Environnement Canada prévoit un autre 5 à 10 centimètres d'ici la fin de la journée. Voyez les prévisions ici !

"Il y a vraiment eu, surtout à l'intérieur des terres, donc plus loin du fleuve, de très grosses accumulations, vraiment plus que ce qu'on attendait" - Simon Legault, météorologue, Environnement Canada

Courtoisie François Lafond - Bell Média

Courtoisie : François Lafond - Bell Média

Le vent cause de la poudrerie par endroit ce qui complique les déplacements. Plusieurs routes du secteur sont fortement enneigées, voire complètement fermées. C'est le cas des routes 234 et 298 et une partie de la route 132.

Québec 511/La circulation est difficile ce matin.

La tempête a provoqué des pannes d'électricité sur l'ensemble du territoire.

À 10h ce matin, 16 000 clients d'Hydro-Québec étaient sans électricité, dont 11 400 uniquement dans la MRC de la Mitis, incluant la ville de Mont-Joli.

Voyez l'état des pannes sur le site d'Hydro-Québec

Les écoles sont fermées et la ville de Rimouski a fermé ses bureaux administratifs.

Courtoisie : François Lafond - Bell Média