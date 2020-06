Thaïzone s'installera à Rimouski

La chaîne de restauration rapide Thaïzone ouvrira une succursale à Rimouski cet été. Le restaurant sera situé en plein cœur du Quartier D'Astous dans un local de 2 000 pieds carrés.

Son ouverture est prévue à la fin du mois de juillet. Jusqu'à 25 emplois pourraient être créés.

Thaïzone est une division du Groupe MTY, un franchiseur québécois qui exploite plus de 5 500 restaurants au Canada et aux États-Unis, entre autres sous les enseignes Mikes, Yuzu et Valentine.

Fondée en 2008, la bannière compte une quarantaine de succursales au Québec ainsi qu'au Nouveau-Brunswick.