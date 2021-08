Tournée des Cégeps à bord du Vacc-I-Express

La Vacc-I-Express s’amène dans les Cégeps du Bas-Saint-Laurent afin d’offrir le vaccin contre la COVID-19 aux étudiants et étudiantes ainsi qu’au personnel.

L’autocar sera accessible sans rendez-vous pour les premières et deuxièmes doses lundi au Cégep de Rimouski.

Il prendra ensuite la direction de Rivière-du-Loup jeudi, de Matane le 23 août, du Centre matapédien d’études collégiales d'Amqui le 25 et à l’Institut de technologies agroalimentaires de La Pocatière le 26.

Selon le CISSS du Bas-Saint-Laurent, 85,9 % des étudiants des Cégeps de la région ont reçu une première dose du vaccin et 67,7 % la deuxième dose. Il s’agit de chiffres encourageants, d’après la directrice de la campagne de vaccination contre la COVID au Bas-Saint-Laurent, Murielle Therrien.

« Le Vacc-I-Express, depuis le début de nos activités en date de ce matin, on est à 1757 doses de vaccin qui ont été administrées (414 doses 1 et 1343 doses 2). On voit vraiment une belle réponse de la population. L’objectif c’était vraiment d’être à proximité de nos citoyens qui n’ont pas les moyens de se déplacer vers nos cliniques de vaccination, ou pour toute autre raison. » Murielle Therrien, directrice de la campagne de vaccination contre la COVID au Bas-Saint-Laurent

Maude Parent, Noovo Info

Le vaccin Moderna est disponible pour les personnes de 18 ans et plus et le vaccin Pfizer BioNTech est offert aux personnes de 12 ans et plus à bord de l’autocar.

Passeport vaccinal

Mme Therrien indique que le nombre de rendez-vous pour la vaccination a augmenté depuis l’annonce du passeport vaccinal par le gouvernement Legault. Entre 100 et 220 personnes se présentent chaque jour pour recevoir une première injection, selon les chiffres du CISSS.

« Nos jeunes souhaitent avoir des activités, aller au restaurant, se rassembler, donc ça risque d'augmenter le pourcentage de nos jeunes vaccinés », souligne-t-elle.

Avec la collaboration de Martin Brassard, Noovo Info