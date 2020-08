Trafic de stupéfiants: Brian Parent plaide non coupable

Brian Parent a plaidé non coupable à des accusations en matière de possession et de trafic de stupéfiants, lundi au palais de justice de Rimouski.

Il sera de retour devant le Tribunal le 5 octobre pour fixer la date de son procès.

L’homme de 43 ans a été arrêté le 11 décembre à Saint-Narcisse-de-Rimouski avec trois autres individus.

Deux perquisitions dans une résidence du chemin Duchénier et un garage de la rue Industrielle ont permis de saisir une quantité importante de stupéfiants, dont 8 735 comprimés de méthamphétamine, 222 g de cocaïne et 136 g de cannabis.

Report dans le dossier de Pierre-Yves Albert

Par ailleurs dans le dossier de l’agent correctionnel à l’Établissement de détention de Rimouski, Pierre-Yves Albert reviendra devant la Cour le 19 octobre pour la forme.

Il a plaidé non coupable à neuf chefs d’accusation de possession et de trafic de stupéfiants, de complot, de corruption et d’abus de confiance.