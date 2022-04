Transport aérien: une solution adéquate selon Bruno Paradis

Le plan québécois de transport aérien régional dévoilé mardi matin par le ministre des Transports ouvre la porte à nouvelle clientèle à l’aéroport de Mont-Joli, selon le président de la régie intermunicipale Bruno Paradis.

M. Paradis se réjouit de l’annonce qui permettra de répondre au besoin prioritaire de l’aéroport, soit la pérennité de l’offre. D'après lui, il s'agit d'une « solution adéquate ».

Le prix du billet était un frein pour les voyageurs en région. Avec un prix pour un aller-retour fixé à maximum 500 $, Bruno Paradis estime que de nombreuses personnes se tourneront vers le transport aérien pour sauver du temps dans leurs déplacements.

« Je pense aux gens qui doivent aller à des rendez-vous médicaux, ou aller voir de la famille à Québec ou à Montréal. Peut-être que les gens vont prendre un billet d’avion au lieu de se taper de nombreuses heures en voiture. Quelqu’un de Montréal pourrait aussi vouloir venir en vacances en avion. » Bruno Paradis, président de la régie intermunicipale de l’aéroport de Mont-Joli

Il espère que l’annonce permettra de changer les habitudes des Québécoises et des Québécois qui priorisent encore le transport automobile. Bruno Paradis souhaite également que l’offre puisse continuer de se développer. « Pourquoi pas de nouveaux services, de nouvelles destinations et de nouvelles liaisons à des heures peut-être plus intéressantes pour les citoyens de la région. »

Le ministre des Transports, François Bonnardel, veut d’abord pérenniser le service actuel et « redonner un élan à l’offre régionale ». Il n’exclut pas que de nouveaux projets puissent apparaître au fil du temps. « Je suis convaincu qu’en stimulant l’offre avec le 500 $, on va améliorer l’offre, on va amener aussi un coût du billet qui va baisser naturellement si les avions sont pleins au lieu d’être vides comme présentement. »