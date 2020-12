Transport scolaire: le Centre de services scolaires des Phares fait marche arrière

Le Centre de services scolaires des Phares revient sur sa décision de réduire de moitié la capacité maximale des autobus scolaires en raison du rehaussement du palier d’alerte en zone rouge.

L’organisation avait envoyé un avis aux parents d’élèves et aux chauffeurs pour leur indiquer que deux voyages seraient effectués afin de reconduire les enfants à l’école tout en respectant la limite d’une personne par banc.

Le Centre de services scolaires des Phares souligne que l’exercice entraînerait trop de retards. En raison de la complexité de la tâche, les 44 places assises pourront finalement être comblées comme à l’habitude en un seul trajet.

« Normalement, un réseau de transport scolaire ça nous prend trois mois à organiser. C’était impossible de reconcevoir une année scolaire en trois jours. » Carl Ruest, directeur du Service des ressources matérielles au Centre de services scolaires des Phares

Les chauffeurs devront toutefois s’assurer que port du masque est respecté à bord des autobus et que les frères et sœurs soient assis côte à côte le plus possible.

La collaboration des parents est également demandée pour ceux qui sont en mesure de déposer leur enfant à l’école eux-mêmes.

Le Centre de services scolaires précise toutefois se pencher sur d’autres solutions pour assurer un transport cohérent avec les mesures associées au niveau d’alerte rouge.