Trois arrestations sur l'autoroute 20

La Sûreté du Québec (SQ) a arrêté trois personnes, dans la nuit de jeudi à vendredi, sur l'autoroute 20.

Vers 2 h 45, à Kamouraska, les policiers ont tenté d'intercepter un véhicule à la suite d'une infraction au Code de la sécurité routière.

Le conducteur, un Ontarien âgé de 27 ans, a refusé de s'immobiliser et a poursuivi sa route en direction ouest.

Une heure plus tard, suite à une opération de ratissage, les agents ont réussi à localiser le véhicule suspect à Saint-Jean-Port-Joli. Les trois occupants ont été arrêtés.

Le conducteur devra comparaître sous des accusations de conduite pendant interdiction, possession de métamphétamine, fuite, recel de plaque d'immatriculation et bris de probation.

Les deux passagers, un homme et une femme du Nouveau-Brunswick âgés respectivement de 30 et 27 ans, ont été remis en liberté et leur dossier sera soumis à la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP).