Les MRC de l'est du Bas-Saint-Laurent oubliées par François Legault

Des élus de l'est du Bas-Saint-Laurent déplorent ne pas avoir été invités à rencontrer François Legault lors de son passage à Rivière-du-Loup la semaine dernière.

Les préfets des MRC de La Matapédia, de La Mitis et de La Matanie se disent victimes des allégeances politiques et démocratiques de leurs circonscriptions.

Ils ont exprimé leur mécontentement par voie de communiqué. Selon eux, des annonces ministérielles ou des visites ont eu lieu, à plusieurs reprises, dans l'ouest de la région.

« Le premier ministre vient rarement dans nos régions. On est capable de trouver des solutions, mais on n’est pas mis devant la problématique. On ne nous a pas demandé si on pouvait arranger quelque chose ou pas. Je ne comprends pas que La Matapédia n’a pas du tout été sur la carte. Ce n’est pas acceptable pour moi ! Pourquoi on choisit certaines régions plutôt que d’autres ? »

Chantale Lavoie, préfète de la MRC de La Matapédia