Trouvaille archéologique de près de 5 500 ans à Sainte-Florence

Une récente analyse d'une pointe de projectile trouvée il y a un peu plus d'un an à Sainte-Florence révèle que cette dernière date de près de 5 500 ans avant aujourd'hui.

Rappelons que la découverte archéologique majeure est survenue en juin 2019 lors de travaux agricoles sur des terres appartenant à Michel Pelletier et Aline Richard.

Les découvreurs, Mireille Salter et Martin Simard, ont immédiatement contacté le Laboratoire d'archéologie et de patrimoine de l'Université du Québec à Rimouski. La trouvaille a ensuite été signifiée au ministère de la Culture et des Communications du Québec qui a commandé une expertise de l'objet.

Notons que La Matapédia compte deux sites archéologiques connus, soit le moulin à scie de Saint-Vianney et le Camp de la grippe espagnole à Sainte-Irène.