Uber ébranle l'industrie du taxi en région

L’expansion de l’entreprise Uber dans les régions fait mal à l’industrie du taxi à Rimouski.

L’adoption du projet de loi 17 sur le transport rémunéré des personnes l’an dernier ne limite plus le service à Montréal, Québec et Gatineau. Le déploiement possible de ce nouveau compétiteur à Rimouski inquiète le directeur de Taxi 800.

Stéphane Dionne indique que désormais n’importe qui pourra offrir un service de transport, un coup dur pour ceux qui gagnent leur vie en conduisant un taxi. « On avait quand même un nombre limité de conducteurs, ce qui nous permettait de vivre du métier, souligne-t-il. Je ne suis plus convaincu qu’on va en vivre si on double le nombre de personnes qui en fait. »

« C’est le dernier clou dans notre cercueil. Après la loi 17, la COVID, maintenant c’est l’annonce d’Uber en région, c’est le dernier clou qui nous manquait. » Stéphane Dionne, directeur de Taxi 800

Hormis les tarifs, il mentionne qu’il y a pourtant peu de différences entre les deux services, puisque Taxi 800 possède également une application permettant de commander un véhicule.