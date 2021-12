Un an de vaccination anti-COVID au Bas-Saint-Laurent

Il y a maintenant un an, c'était le début de la campagne de vaccination massive au Bas-Saint-Laurent.

Le CISSS confirme que près de 354 000 doses des différents vaccins ont été administrées depuis la fin décembre 2020.

Les taux de vaccination 2 doses varient de plus de 80 % dans la MRC de la Matapédia à plus de 90 % dans Rimouski-Neigette.

Les personnes âgées de 60 à 64 ans peuvent maintenant prendre leur rendez-vous pour leur dose de rappel.

Pour les 12 ans et plus, il est toujours possible de réserver sa place pour une première ou deuxième dose.

Par ailleurs, plus de 8 500 jeunes de 5 à 11 ans ont reçu ou recevront bientôt leur premier vaccin anti-COVID.

64 % des enfants de ce groupe d'âge sont vaccinés ou le seront dans les prochains jours.