Un autre coup très dur pour les restaurateurs

Un autre coup dur pour les restaurateurs de la région, le Bas-Saint-Laurent retourne en zone rouge dès 20 heures ce jeudi soir.

Le nombre important de nouveaux cas et la présence d'un variant dans Rivière-du-Loup-Kamouraska font basculer toute la région en zone rouge.

Le nombre de cas actifs dans Rivière-du-Loup est le plus élevé de toute la province avec 533 par 100 000 habitants.

Kamouraska arrive tout juste derrière au 2ème rang avec 424 cas actifs par 100 000 habitants.

La situation est nettement moins problématique dans l'Est du territoire pour l'instant avec 7 cas actifs dans Rimouski-Neigette, 5 dans la Matapédia et aucun dans la Mitis et la Matanie.

Les commerces essentiels demeurent accessibles.

Même chose pour les bibliothèques, les cinémas et les musées qui restent ouverts.

Pour ce qui est des activités extérieures, elles peuvent être pratiquées par un maximum de 8 personnes d'adresses différentes contrairement à 12 en zone orange.

Le couvre-feu demeure le même soit de 21 heures 30 à 5 heures le matin.