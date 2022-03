Un autre Grand de l'Océanic sera honoré le 8 avril

La bannière d'un autre Grand de la jeune histoire de l'Océanic sera hissée dans les hauteurs du Colisée Financière Sun Life le vendredi 8 avril.

L'image de Doris Labonté rejoindra, comme il se doit, celle de son grand complice Maurice Tanguay et de plusieurs joueurs qu'il a dirigé pendant 8 saisons comme entraîneur-chef de l'équipe.

Doris a mené l'équipe à deux Coupes du Président, 2 championnats des séries et à 2 tournois de la Coupe Mémorial dont celle qu'il a remporté en l'an 2000 à Halifax.

Il combat présentement une récidive de cancer qui l'a frappé initialement en 2018.

Il reçoit des traitements mais ajoute qu'il n'a pas vraiment de pronostic pour l'instant.

Lors d'une rencontre avec les médias ce matin, Doris a évidemment raconté plusieurs anecdotes tout en admettant qu'il s'agira d'une soirée émotive:

`` Quand on va monter la bannière, c'est ça que ça va représenter soit la concrétisation d'une époque que les gens appellent encore 'Les belles années'. Lorsqu'ils me parlent à l'épicerie, ils me disent 'On a eu des belles années'. C'était tellement une belle époque que la fierté des gens de la région s'est développé beaucoup autour de l'Océanic. ``