Un bal de finissant normal en juin pour les finissants du Paul-Hubert

Les élèves de cinquième secondaire de l’école secondaire Paul-Hubert à Rimouski auront un bal normal après deux ans à être privés des traditionnelles festivités.

Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge a confirmé, jeudi, que les bals de finissants seront permis cet été.

Valérie Talbot, enseignante de français au Paul-Hubert et membre du comité du bal, confirme que l’événement se tiendra officiellement le 22 juin au Centre de congrès de l’Hôtel Rimouski.

Une demande a également été formulée à la Ville pour tenir le traditionnel défilé en voiture dans les rues de Rimouski.

Les élèves ont été avisés qu’ils auront droit à un événement grandiose.

« Ils sont très contents. C’est la génération, je crois, qui aura le plus souffert de la pandémie. Ils ont passé toute leur scolarité du Paul-Hubert à travers les mesures sanitaires, donc être les premiers à retrouver un bal où nos 425 finissants seront ensemble, pour eux ce sera très important. Ça va leur faire beaucoup de bien et ils le méritent. » Valérie Talbot, enseignante et membre du comité du bal

Le comité organisateur travaille sur l’événement depuis l’automne, même s’il nageait encore dans l’inconnu en ce qui a trait aux mesures sanitaires. « On voulait planifier le plus bel événement possible, et on s’est dit que s’il y avait des restrictions, on allait s’ajuster, parce qu’avec les deux dernières années, on est rendu vraiment bon pour s’adapter ! Donc on est avancé comme dans une année normale », indique l’enseignante.

L’an dernier, les élèves ont eu droit à des festivités différentes. Une activité des finissants avait été organisée à l’école où les jeunes, divisés en trois groupes, ont pu mettre leur robe et leurs habits.