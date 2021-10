Un bilan touristique estival positif dans la Vallée

La MRC de la Matapédia présente un bilan positif du tourisme cet été.

Un sondage réalisé sur les intervenants du milieu touristique conclus que les attraits ont été plus achalandé que l'été 2020. 53% des répondants mentionnent avoir noté un achalandage « nettement supérieur » comparativement à l'an dernier et 29% « plus supérieur ».

Certains hôtels ont affiché complet pendant plusieurs semaines.

Le manque de main d'oeuvre a cependant teinté le bilan puisque certains endroits ont été obligés de réduire ses heures d'ouverture.

Le sondage réalisé par la MRC démontre que le bilan n'est pas étranger à celui de la région touristique de la Gaspésie.

Tourisme Gaspésie a d'ailleurs partagé son bilan préliminaire,qui montre une augmentation globale de 7,8 points du taux d'occupation.