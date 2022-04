Un budget fédéral insuffisant, selon des élus du Bas-Saint-Laurent

Le maire de Rimouski qualifie les mesures sur le logement dans le budget Freeland d’insuffisantes.

Pour Guy Caron, il ne faut pas se laisser impressionner par le chiffre de 4 milliards considérant qu’il s’agit d’un montant pour l’ensemble du Canada sur une période de 5 ans.

Il ajoute être déçu des mesures contenues dans les budgets de Québec et d’Ottawa qui auront un impact très limité sur la crise du logement à Rimouski.

« Ce n’est clairement pas suffisant. Au niveau du logement social, on parlait de 80 M$ par année pour le Québec alors que les besoins, seulement à Rimouski, se chiffrent davantage autour de 120 M$. Et au fédéral, quand on parle de 4 milliards sur 5 ans, c’est 800 M$ par année, mais on est 10 provinces, donc c’est en moyenne 80 M$ par province par année aussi, ce qui est nettement insuffisant. »

Guy Caron, maire de Rimouski