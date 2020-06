Un camp de jour sera offert à Amqui cet été

La Ville d’Amqui confirme la tenue de son camp de jour estival du 22 juin au 6 août. Il se déroulera dans les locaux du centre récréoculturel, du lundi au jeudi, entre 7 h 45 et 16 h 30.

Les places seront offertes en priorité aux familles demeurant à Amqui et aux propriétaires d’entreprises situées sur le territoire de la Ville, ayant des enfants entre 5 et 12 ans.

En tout, une quarantaine de jeunes pourront être accueillis au camp de jour, chaque semaine, soit 60 % de moins qu'à l'habitude.

« On n'est pas en mesure d'ouvrir la halte-garderie du camp de jour d'Amqui, cette année. Les parents ne sont plus autorisés à aller sur le site du camp de jour. Les moniteurs n'ont plus le droit de côtoyer les autres groupes. Le maximum de personnes admissibles dans le même local réservé sera de 15. »

Jonathan Lévesque, directeur du Service des loisirs de la Ville d'Amqui