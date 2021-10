Un camp entrepreneurial pour les étudiants en Techniques Administratives

Les étudiants des techniques administratives du Cégep de Rimouski participeront à un camp d'entrainement entrepreneurial.

Du 9 au 13 novembre, une quarantaine d'élèves séjourneront au Domaine Valga où ils devront développer un plan d'affaires qu'ils devront présenter au dernier jour du camp.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du cours Démarrage d'entreprise qui est condensé lors de ces 5 jours.

Selon l'enseignant en Techniques administratives, ce camp permettra de pousser les élèves et les placer dans une bonne situation de stress..

L'objectif est qu'ils apprennent c'est quoi le métier d'entrepreneur. Les entrepreneurs ont leurs caractéristiques spéciales, on dit souvent que ce sont des bibittes bizarres !

On veut aussi leur démontrer que oui c'est stressant, mais que c'est possible et qu'ils peuvent prendre ce projet-là et le réaliser. L'entrepreneuriat peut devenir un choix de carrière.

Guillaume Cavanagh, enseignant en Techniques administratives