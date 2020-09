Un citoyen de Matane honoré

Le Matanais Marcel Bélanger a reçu la Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec, J. Michel Doyon, lors d'une cérémonie tenue lundi.

Depuis plus de 35 ans, M. Bélanger a contribué à la création et au développement de plusieurs organismes philanthropiques, communautaires et sportifs partout au Bas-Saint-Laurent.

Le maire de Matane, Jérôme Landry, a tenu à souligner son dévouement ainsi que son apport exceptionnel à la communauté.

