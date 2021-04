Un concept « UNIQ » débarque dans la Matapédia

Un concept d'hébergement éphémère débarque cet été dans la Matapédia.

L'hôtel UNIQ propose un mélange hybride entre le camping et l'hôtellerie.

Une hutte vous est offerte pour les nuitées ainsi qu'une tente commune avec aire de repos et cuisine.

Le clients vivront un contact avec la nature tout en ayant le confort d'un hôtel.

L'an dernier, le village était de passage aux Jardins de la Métis, une expérience qui a donné goût aux organisateurs de revenir dans l'Est-du-Québec.

« Nous sommes tellement heureux de déployer notre village en Gaspésie dans ce lieu tout simplement magique ! Grâce à la collaboration et l’accueil chaleureux de la MRC de la Matapédia et du Camp sable chaud, les invités auront la chance de vivre une expérience écotouristique UNIQ au cœur du Parc régional de la Seigneurie-du-lac-Matapédia ! On ne pouvait demander mieux! »

Myriam Corbeil co-fondatrice