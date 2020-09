Un contrat majeur pour Ma Cabane en Gaspésie

Quatre produits de l'entreprise familiale Ma Cabane en Gaspésie se retrouvent sur les tablettes de plusieurs épiceries de partout au Québec.

Le président-directeur général, Gino Ouellet, confirme une entente avec un client majeur soit la compagnie Sobey's. Les choux à la crème et les éclairs à l'érable ainsi que les galettes et profiteroles sont maintenant disponibles dans 287 IGA et 62 Marchés Tradition dans toute la province.

Ce nouveau contrat permet la création de deux emplois et consolide les 50 emplois actuels. L'entreprise investit également 350 000 $ dans ses cuisines de transformation de Mont-Joli et une ligne d'embouteillage à Sainte-Paule.