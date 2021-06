Un déconfinement qui fait du bien aux Terrasses Cogeco

Le déconfinement arrive juste à temps pour permettre des Terrasses Cogeco à la fois festives et sécuritaires.

Le festival s’étendra sur cinq fins de semaine, du 16 juillet au 15 août.

En raison des mesures sanitaires, l’événement sera plus sobre et misera davantage sur les 5 à 7 et les soupers, plutôt que sur les fêtes de fin de soirée. Pour éviter les rassemblements, les Terrasses fermeront à 22 h du lundi au mercredi et à 23 h du jeudi au samedi.

Les animations et les spectacles ont été mis sur pause encore une fois cette année, par contre, les restaurateurs pourront compter sur la présence de chansonniers sur leurs terrasses.

Une quarantaine de restaurants, bars et commerçants installeront des terrasses, des kiosques ou des conteneurs pour accueillir les Rimouskois et les touristes. « Le tourisme local est très important et est en croissance chaque année. La croissance a été vraiment significative l’année passée et va l’être encore cette année », estime le président de l’événement, Tommy Lemieux-Cloutier.