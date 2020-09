Un élève de l'école du Grand-Pavois atteint de la COVID-19

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent confirme un cas de COVID-19 parmi les élèves du pavillon St-Yves de l'école primaire du Grand-Pavois dans Rimouski-Est.

Une étude épidémiologique est en cours. Tous les parents d'élèves et membres du personnel qui ont été en contact étroit avec ce premier cas en milieu scolaire au Bas-Saint-Laurent ont été rejoints par la santé publique.

Pour le moment, la situation n'est pas inquiétante, selon le directeur régional de la santé publique, le Dr Sylvain Leduc.

« Quand on a un premier cas dans une classe, ça nous demande de rejoindre l’ensemble des enfants et des parents de cette même classe, de les isoler et de leur prévoir des tests de dépistage. Ce qui peut être inquiétant, c’est s’il y a eu plusieurs mélanges entre les bulles. On ne souhaite pas que ce cas unique en propage plusieurs. »

Dr Sylvain Leduc, directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent