Un fleuve décoré d'effets lumineux pour le 325e de Rimouski

Un spectacle de lumières et de musique hors du commun sera présenté sur le fleuve et aux abords de la Promenade de la mer le 27 août au soir dans le cadre des festivités du 325e anniversaire de la Ville de Rimouski.

Le Parcours musical maritime et pyrotechnique, présenté par le Riki-Fest, mariera de la musique avec des effets de pyrotechnie et de fontaines lumineuses sur la mer.

Le spectacle débutera à 19 h 30 et s'étendra sur une heure après le coucher du soleil.

« C’est très innovateur. Les Rimouskois sont habitués de regarder leur coucher de soleil et de mettre ça sur Facebook. Mais, ce soir-là, les gens se promèneront et vivront une expérience nouvelle, inusitée, le long de cette fameuse promenade que beaucoup de gens connaissent, mais où ils n’ont jamais vu d’effets lumineux de la sorte le soir. » Jean-Louis Chaumel, organisateur

Le boulevard René-Lepage sera entièrement piétonnier entre le boulevard de la Rivière et l’avenue de la Cathédrale de 16 h à 23 h la journée de l’événement.

Les spectateurs pourront donc profiter de ce parcours déambulatoire sur la Promenade de la mer qui respecte les mesures sanitaires en éliminant les attroupements.

L’organisateur Jean-Louis Chaumel explique que trois plateformes émettant des effets pyrotechniques seront disposées sur le fleuve. Ils seront ainsi visibles sur plus d’un kilomètre de distance, soit entre la rue Rouleau et le brise-lames.

Ces effets seront synchronisés avec une programmation musicale rappelant l’histoire de Rimouski, pour se terminer avec des rythmes dansants.

Des kiosques et de l’animation sont également prévus.

Bell Média. | Jean-Louis Chaumel du Riki-Fest

Chaque aspect du spectacle est conçu et réalisé par des acteurs locaux. « Les gens qui s’occupent des feux d’artifice, de la musique et de la direction artistique viennent de la région, souligne Jean-Louis Chaumel. Les technologies de jets d’eau illuminés sur la mer sont aussi faites par des entreprises de la région. Même le département de génie de l’Université du Québec à Rimouski a aidé à concevoir ces équipements-là. C’est vraiment une conception rimouskoise et régionale. »