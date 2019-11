Un fonds pour des projets écoresponsables au Bas-Saint-Laurent

Les entreprises du Bas-Saint-Laurent pourront bénéficier du Fonds Écoleader.

Ce programme, dont l'enveloppe s'élève à 18,5 M$ pour l'ensemble des régions du Québec, permettra de soutenir les entreprises dans l'adoption de pratiques d'affaires écoresponsables et de technologies propres.

Selon la directrice partenariats et développement stratégique au Fonds d'action québécois pour le développement durable (FAQDD), Amélie St-Laurent Samuel, « les entreprises sont confrontées à plusieurs obstacles, dont le manque de ressources financières pour améliorer leur empreinte environnementale ».

L'aide financière peut couvrir 50 % des coûts admissibles sans dépasser 30 000 $ pour les pratiques d'affaires écoresponsable et 50 000 $ pour les technologies propres.

18 agents du Fonds Écoleader ont pour mandat de guider les entreprises de leur région dans la réalisation de projets.

« On les aide, non seulement, à faire le maillage entre les bons experts et les bonnes enveloppes financières. On fait le premier débroussaillage avec l’entreprise pour lui présenter ce qui est adapté à son contexte. »

Mylène Joncas, agente du Fonds Écoleader au Bas-Saint-Laurent,