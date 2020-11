Un héros de guerre honoré a l'aéroport de Mont-Joli

L'aéroport régional de Mont-Joli a maintenant son Salon J.-Omer Lévesque.

Plusieurs élus et dignitaires ont assisté, dans le respect des consignes, à l'inauguration de ce salon à la mémoire du pilote québécois le plus décoré de toute l'histoire de l'aviation canadienne.

Monsieur Lévesque a notamment reçu la Distinguished Flying Cross et la médaille de la Reine pour sa bravoure lors de la seconde guerre mondiale et la guerre de Corée.

Ce natif de Mont-Joli était l'un des rares à détenir le titre prestigieux titre d'As de l'aviation de combat.

Parmi les élus et dignitaires qui ont souligné les mérites de ce pilote d'exception lors de l'inauguration du Salon en sa mémoire à l'aéroport de Mont-Joli, mentionnons le ministre des Anciens Combattants Lawrence MacCauley, les députés Kristina Michaud et Pascal Bérubé, le président de la régie de l'aéroport Bruno Paradis et le neveu de J.-Omer Lévesque, Mario-Pierre.