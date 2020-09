Un Marchethon revisité pour la Maison Marie-Élisabeth

Le Marchethon de la dignité au profit de la Maison Marie-Élisabeth est de retour en formule 2.0. En raison de la pandémie, l’organisation modifie le fonctionnement de la marche qui réunit 800 personnes en moyenne.

50 ambassadeurs ont accepté de faire le trajet habituel de 5 kilomètres le dimanche 4 octobre.

Ils récolteront 1000 $ chacun pour assurer un montant de 50 000 $ pour la maison de fin de vie.

Vous pourrez contribuer à votre façon en marchant dans votre quartier ou ailleurs et en partageant vos photos et vidéos sur la page Facebook de l’événement.

Les intéressés pourront également joindre un don pour la Maison Marie-Élisabeth.

Avec une baisse des revenus variant de 20 à 50 % chaque mois et une augmentation des dépenses reliées à la COVID-19, le succès financier du Marchethon est plus important que jamais.

Fernande Forest a vécu 40 jours à la Maison Marie-Élisabeth alors qu’elle accompagnait son époux Michel.

Dans ce contexte très difficile, madame Forest a tout de même vécu une expérience agréable.

« La chambre où on était Michel et moi, on l’a adaptée pour nous. J’ai même accroché des photos. Ça devient notre univers, un sentiment qu’on était dans notre cocon pour vivre ce moment difficile. »

Fernande Forest