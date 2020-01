Un Matapédien parmi les juges de la Swiss Expo

Un agriculteur matapédien vient tout juste de réaliser un rêve d'enfance en devenant le premier québécois francophone à être juge à la Swiss Expo.

Joël Lepage de la ferme Couturier et frères d'Amqui s'est rendu en Suisse, du 15 au 18 janvier, afin de juger les vaches de races Holstein et Jersey.

La 23e présentation de la compétiton réunissait 130 exposants, 400 éleveurs et plus de 1 000 vaches et génisses. Elle été suivie en direct dans plus de 104 pays.

« C’est l’une des trois plus grosses expositions au monde dans les bovins laitiers. J’étais vraiment content d’aller juger là-bas. C’est un honneur pour moi d’être demandé pour faire Swiss Expo. » Joël Lepage, agriculteur

L'homme de 39 ans n'en était pas à son premier concours bovin, lui qui compte déjà une quizaine d'années d'expérience en tant que juge.