Un million de plus pour la tenue des Jeux du Québec été 2023

Le recrutement de personnel et de bénévoles est un enjeu majeur pour le comité organisateur de la 57ème finale des Jeux du Québec été 2023 à Rimouski.

Une cinquantaine d'employés et plus de 2 000 bénévoles seront nécessaires pour accueillir 3 300 athlètes et les visiteurs du 21 au 29 juillet 2023.

Devant l'incertitude provoquée par la pandémie, le comité organisateur admet que le recrutement est un défi encore plus grand.

`` Le portrait change. Au lieu d'avoir en fait un ensemble de ressources disponibles sur le marché et des gens qui appliquent, c'est souvent des gens qui vont nous dire, ben écoute, moi je viendrais vous donner 6 mois, 8 mois ou 10 mois en formation de main-d'oeuvre et autres. `` Chantal Pilon, directrice-générale des Jeux

Une autre conséquence directe de la pandémie est le coût des Jeux,

L'organisation précise qu'il passe de 6 à 7 millions de dollars en raison de l'augmentation des coûts dans plusieurs secteurs mais également des mesures sanitaires plus exigeantes.

Les retombées économiques des Jeux qui se dérouleront un an plus tard qu'initialement prévu sont évaluées à 12 millions de dollars.

Par ailleurs, les Jeux de Rimouski n'échappent pas à la tradition de la mascotte et celle de la 57ème finale est un orignal nommé Moozki.