Un mois d'octobre parmi les plus chauds au Bas-Saint-laurent

Le mois d’octobre a été le deuxième plus chaud jamais enregistré dans la région avec 3° au-dessus de la normale.

Le record du mois d’octobre le plus chaud à Mont-Joli s'établit en 2017, selon Environnement Canada.

Cette année, le mois s’est terminé avec une moyenne de 8,7° alors que la normale saisonnière est de 5,8°. « C’est très important comme écart et c’est une valeur qu’on retrouve dans plusieurs régions du Québec », commente le météorologue Simon Legault.

Le mois a été globalement chaud. Les précipitations se sont davantage concentrées dans la deuxième moitié.

« Au début du mois, on a eu des poussées de chaleur assez impressionnantes. On a eu du 20° le 7 octobre, ce n’est vraiment pas la température qu’on s’attend à avoir à ce temps-ci de l’année dans le Bas-Saint-Laurent. On a même eu trois nuits qui ont dépassé le 10°. »

Simon Legault, météorologue Environnement Canada