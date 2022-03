Un mois de février sous le signe de la neige abondante

Le mois de février n’a eu aucune réserve du côté des précipitations. Selon Environnement Canada, près du double des quantités de neige habituelles ont été reçues à Mont-Joli.

114 cm sont tombés, alors que la moyenne est de 60.

Les quantités demeurent néanmoins variables près de la côte et à l’intérieur des terres.

« C’est quand même un mois très enneigé. Février vient combler le déficit qu’on a connu en janvier à cause du temps très froid. » André Cantin, météorologue Environnement Canada

Le deuxième mois de l’année a également été ponctué de hauts et de bas, de sorte que la température moyenne s’est terminée près des normales saisonnières avec -10,9° enregistrés à Mont-Joli.

La normale est de -10,5°. « Il y a néanmoins eu de grands écarts de part et d’autre de la moyenne », précise le météorologue d’Environnement Canada André Cantin.

Des températures plus froides que la normale et de la neige sont encore attendues pour le mois de mars. « De manière générale, on devrait demeurer avec des températures qui vont permettre aux précipitations de tomber sous forme de neige plutôt que de pluie, souligne M. Cantin. Donc il faut s’attendre encore à de la neige au cours du mois. »