Un mois de janvier nettement plus doux qu’à l’habitude

Le premier mois de 2021 figure dans le top 3 des mois de janvier les plus doux jamais enregistrés au Bas-Saint-Laurent.

À Mont-Joli, le thermomètre a affiché une moyenne de -4° le jour et -8° la nuit, comparativement à la normale de -8° le jour et -17° la nuit. Janvier 2021 s’est donc conclu avec 6° au-dessus de la normale, ce qui est une différence majeure, selon le météorologue d’Environnement Canada Antoine Petit.

Il ne s’agit cependant pas d’un record, souligne M. Petit ; le mois de janvier le plus doux ayant été enregistré en 1956.

À l’inverse, la quantité de neige reçue dans la région se situe sous les quantités habituellement enregistrées. 65 cm de neige sont tombés au cours du mois, alors qu’habituellement la région en reçoit 75.

Selon le météorologue, le mois de février devrait également se terminer au-dessus des normales saisonnières. « Ça ne veut pas nécessairement dire beaucoup de pluie ou de la fonte, mais juste des températures au-delà de -8°, qui est la normale à ce temps-ci de l’année pour la région », précise-t-il. La première semaine de février, notamment, s’annonce plus douce.

Une bordée de neige qui laissera environ 20 cm sur la région est également attendue de mardi soir à mercredi.

Antoine Petit mentionne que d’autres quantités de neige sont à prévoir pour ce mois de février qui s’annonce plus actif sur le plan météorologique.

« Janvier a été tranquille, on parle d’une grosse bordée. Février pourrait être plus actif, selon ce qu’on voit à plus long terme. On parle donc de plus de précipitations. »

Antoine Petit, météorologue Environnement Canada