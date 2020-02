Un mois de janvier plus chaud et moins neigeux

L’arrivée d’une nouvelle décennie a été marquée par des températures beaucoup plus clémentes qu’à l’habitude. Trois degrés de plus que la normale ont été enregistrés en moyenne en janvier au Bas-Saint-Laurent.

Alors que le mercure affiche en moyenne -12,2° habituellement, la moyenne était plutôt de -9°, un écart significatif, selon Environnement Canada.

2020 a également débuté avec un premier mois moins neigeux.

53 cm ont été enregistrés dans la région, alors que la normale est de 76 cm.

« Disons qu’une grosse bordée est absente, mais ce n’est pas un désastre non plus. On a encore du temps, il faut dire que le mois de février commence et, avec mars, ce sont des mois où on peut en recevoir beaucoup. On va peut-être finir la saison avec moins de neige que la normale, mais sans être dans les bas-fonds. »

Simon Legault, météorologue pour environnement Canada