Un mois de novembre froid et enneigé

Le mois de novembre a été plus froid qu'à l'habitude au Bas-Saint-Laurent.

Selon Environnement Canada, le mois s'est terminé environ 1,5° sous la normale saisonnière.

Le thermomètre a atteint en moyenne -2,1°, comparativement à la normale de -0,4°.

Il y a également eu plus de neige, mais moins de précipitations.

45 cm de neige ont été enregistrés à Mont-Joli, alors que la région reçoit habituellement 35 cm.

« On est au-dessus de la normale pour la neige. Normalement il y a plus de pluie puisqu’il fait moins froid. Mais on a reçu très peu de pluie au cours du mois, ce qui fait que le bilan des précipitations pluie et neige ensemble est inférieur à la normale de manière significative. »

Simon Legault, météorologue d’Environnement Canada