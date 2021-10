Un mois de septembre plus chaud et plus pluvieux

Près du double des quantités de pluie habituelles sont tombées à Mont-Joli durant le mois de septembre, selon Environnement Canada.

Environ 144 mm de précipitations ont été enregistrés au cours du mois alors que la moyenne s’établit à 79 mm.

Il s’agit du scénario inverse au mois d’août, qui avait été trois fois moins pluvieux qu’à l’habitude.

« Le mois d’août a été significativement sous la normale côté précipitations pour l’ensemble des secteurs du Québec. Ça fait juste du bien finalement d’avoir ces précipitations-là. Clairement, les agriculteurs ne sont pas déçus. » Jean-Philippe Bégin, météorologue Environnement Canada

Septembre a également été plus chaud qu’à l’habitude avec 1,8° au-dessus de la normale saisonnière. Le mois s’est terminé avec une moyenne de 13,9° contre une normale de 12,1°.

Les nuits plus chaudes ont contribué à augmenter la moyenne, selon le météorologue Jean-Philippe Bégin. « On n’a pas eu de nuit sous la normale de 2° ni de gel », précise-t-il.

Un mois d’octobre généralement plus chaud

À court terme en octobre, Environnement Canada prévoit des températures plus fraîches que la normale et des précipitations tenaces jusqu’à dimanche. Le retour du beau temps est cependant attendu lundi avec des températures atteignant la normale.

« Les guides à plus long terme nous indiquent des prévisions au-dessus de la normale pour le restant du mois, mentionne Jean-Philippe Bégin. C'est sûr que c'est à prendre avec un grain de sel, plus on regarde loind dans le temps, moins on peut être précis, mais on peut s'attendre à un milieu et une fin de mois avec des températures plus élevées que la normale de façon générale. »