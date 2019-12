Un montant inespéré pour la famille de 6 enfants

Sans surprise, le tragique accident dont a été victime Dave Massé, 41 ans, samedi après-midi sur la 232 dans le secteur de Val-Neigette, provoque un très grand mouvement de solidarité à Rimouski, dans la région et partout au Québec.

Le père de six enfants a perdu la vie et sa conjointe des 22 dernières années, Josée Morin, a subit des blessures sérieuses lors de la collision frontale.

La collecte de fonds pour venir en aide à Josée Morin et ses six enfants a permis d'amasser plus de 97 000 $ jusqu'à maintenant, un montant inespéré pour l'initiatrice de la collecte, Édith Deschamps.

La cousine de Josée Morin espérait initialement un montant de 10 000 $.

Il est toujours possible de contribuer à la collecte en se rendant sur le site Go Fund Me " Aidons Josée et ses 6 enfants ".

Un organisme interpellé

Pro-Jeune-Est organise une collecte de denrées non périssables, mercredi, pour soutenir la famille.

Les personnes intéressées à faire un don sont invitées à se rendre dans les locaux de l'organisme au coin de la rue Potvin et Notre-Dame-Ouest.

Les dons en argent sont aussi acceptés.

Avec la collaboration de Maude Parent, journaliste Bell Média