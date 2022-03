Un nouveau fonds pour pérenniser COSMOSS Bas-Saint-Laurent

COSMOSS Bas-Saint-Laurent bénéficiera d’un fonds de dotation afin de soutenir le développement global des enfants et des jeunes.

La création de ce fonds permet de pérenniser l’action de COSMOSS, selon le président Éric Forest.

La Fondation Lucie et André Chagnon remet un don de 5,7 M$ pour son démarrage.

Il sera ensuite confié à la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Les-Îles afin de générer des revenus d’intérêts annuels.

Éric Forest estime que les placements permettront de générer 500 000 $ par année, qui pourraient servir pour les opérations de l’organisme.

Le budget de COSMOSS était de 2,4 M$ en 2021.

« L’ensemble du budget de COSMOSS est réparti dans toutes les MRC. Chacune des MRC a un plan d’action qui lui est propre et qui vise les jeunes 0-30 an pour donner une chance égale à tout le monde. Chacun nous présente leur planification annuelle et on essaie de voir comment on est en mesure de les soutenir au plan humain, mais surtout au plan financier. »

Éric Forest, président de COSMOSS Bas-Saint-Laurent