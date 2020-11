Un nouvel édifice de 6 millions de dollars à Rimouski

La SOPER et le groupe immobilier Tanguay donnent les détails sur le bâtiment en construction au coin de la 2ème rue et de l'avenue Alcide-C.-Horth.

L'immeuble de 3 étages d'une superficie de 30 000 pieds carrés représente un investissement de 6 millions de dollars.

Le groupe Tanguay sera le propriétaire de l'édifice alors que la Société de promotion économique de Rimouski assumera la coordination de ce projet qui hébergera des entreprises et centres de recherche en innovation des secteurs maritimes, des technologies de l'information et du génie.

Pour le PDG de la SOPER, il s'agira d'un bâtiment avec espaces à bureaux et collaboratifs, des ateliers et des services permettant des échanges de savoir et d'idées.

« L'Idée c'est de garder des pieds carrés pour que des entrerprises de l'extérieur qui viennent par exemple faire un projet spécifique dans un de nos centres de recherche puissent s'installer, travailler à Rimouski. On ne le cachera pas, le bâtiment a aussi une vision de mise en marché de Rimouski comme destination d'affaires en innovation. » Martin Beaulieu, PDG de la SOPER.

Le groupe immobilier Tanguay prévoit que l'immeuble sera prêt pour accueillir ses premiers locataires à l'été 2021.

Écoutez ici l'entrevue complète de Martin Brassard avec Martin Beaulieu