Un nouvel outil pour s'attaquer à la pénurie de main-d’œuvre dans l'Est-du-Québec

Un nouveau service de recrutement de travailleurs à l’international s’implante à Rimouski.

H360 Ressources vise à soutenir les entreprises de l’Est-du-Québec dans leurs enjeux de main-d’œuvre tout en recrutant et en accompagnant des travailleurs étrangers issus de la francophonie.

Selon l’entreprise, 17 200 postes sont vacants dans l’Est-du-Québec.

H360 travaille avec des établissements d’enseignement et des ambassadeurs afin de cibler des candidats qui souhaitent poursuivre leur carrière au Québec. Ces derniers ont ensuite accès à des outils de formation et d’intégration.

« On établit un contact direct avec les candidats pour s’assurer de les former et de les intégrer en formules prédépart pendant 16 semaines. On a créé des capsules d’intégration sur divers sujets et on les accompagne pour être sûr qu’une fois arrivés ici, ils sont déjà au courant du fonctionnement des divers services administratifs, qu’ils connaissent la culture du Québec et qu’ils soient prêts à travailler dès leur arrivée. » Fanny Element, directrice de l’accueil, l’intégration et l’insertion

Le nouveau directeur général du bureau régional à Rimouski, l’entrepreneur Steeve Lemieux, espère faire partie de la solution aux problèmes de pénurie de main-d’œuvre. « On sait qu’on a un problème de main-d’œuvre au Québec et que l’Est-du-Québec ne fait pas exception, souligne-t-il. Les entreprises de Rimouski et de l’Est-du-Québec sont tous mes clients et je vais pouvoir les aider avec cette solution ainsi que l’accompagnement. »

H360 détient aussi des bureaux à Montréal, Québec, Saguenay, Sept-Îles ainsi qu’en Ontario.

L’organisation espère aider 30 000 travailleurs internationaux et 5000 entreprises québécoises en 6 ans.