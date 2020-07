Un parcours d'hébertisme fin prêt pour les jeunes rimouskois

La Ville de Rimouski a inauguré, vendredi, son nouveau parcours d’hébertisme dans le secteur du sentier du Littoral près de la rue des Braves.

La structure de type « arbre en arbre » est le projet gagnant du budget participatif citoyen 2019-2020.

Le parcours des Braves est composé de ponts suspendus, de câbles d’équilibre et de filets d’escalade en accès libre. Les installations, intégrées dans la forêt, s’adressent principalement aux enfants plus âgés et aux adolescents.

Selon le maire, Marc Parent, le terrain de jeux leur offre une belle nouveauté en plus d’encourager la pratique d’activité sportive et de plein air.

Une deuxième phase du projet prévue au mois d’août permettra l’ajout d’une tyrolienne, d’une glissade et d’un second filet d’escalade.

La Ville a accordé un montant de 150 000 $ pour la réalisation du parcours d’hébertisme.