Un pas de plus vers la décontamination de terrains dans Rimouski-Est

Rimouski présentera une demande d’aide financière au gouvernement du Québec afin de procéder à la décontamination de terrains dans le district de Rimouski-Est.

Le programme du ministère de l’Économie et de l’Innovation permettrait de rembourser la totalité des frais associés à la décontamination.

Il s’agit d’une belle occasion, selon le maire de Rimouski, Marc Parent. « C’est un programme extrêmement intéressant […] qui va permettre de procéder à la décontamination et à la remise en valeur. De toute évidence, ça va générer des revenus qui, j’espère, seront investis à Rimouski-Est. »

Plusieurs terrains situés dans le district sont potentiellement contaminés en raison d’anciennes installations pétrolières. Selon la conseillère Cécilia Michaud, les premières consultations publiques dans ce dossier ont eu lieu il y a sept ans. Elle se réjouit de franchir une nouvelle étape afin de mettre en valeur les terrains dans ce secteur.

« Je souhaite vraiment qu’on soit acceptés et qu’on aille de l’avant le plus rapidement possible. »

Cécilia Michaud, conseillère municipale du district de Rimouski-Est