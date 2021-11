Un pharmacien rimouskois honoré pour son implication

Le pharmacien propriétaire rimouskois Marc Côté reçoit le prix Hygie pour sa contribution dans la collectivité.

Il a été reconnu en marge du congrès annuel de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires qui s’est tenu les 24 et 25 novembre.

Marc Côté cumule les implications dans sa communauté.

D’une part, il est vice-président de la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski. Il se dit fier de contribuer à l’accessibilité des soins en région. Il s’engage aussi dans la Marche pour la Sclérose en plaques en plus d’être donateur pour la Maison Marie-Élisabeth et le Centre de prévention du suicide.

Le pharmacien a également pris part à de nombreuses randonnées pour amasser des fonds, donne une qui l’a mené au Kilimandjaro.

« Comme pharmacien propriétaire, je pense que c’est important de s’impliquer dans la communauté. On est des gens privilégiés. On travaille fort, par contre, on a un pouvoir de contribuer à faire avancer des causes et en même temps il y a un enrichissement personnel à travers tout ça. »

Marc Côté, pharmacien propriétaire