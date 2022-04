Un plan pour la relance économique du centre-ville de Rimouski

La Ville de Rimouski dévoile un plan d’action sur deux ans pour relancer l’économie du centre-ville, qui a été durement touchée par la pandémie.

Les mesures sanitaires ont causé une désertion des centres-villes au Québec. Le ministère de l’Économie et de l’Innovation accorde 700 000 $ à la Ville de Rimouski pour mettre en place différentes initiatives. De passage à Rimouski, la ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours, a indiqué que cette aide financière permettra de donner un « nouveau souffle aux commerçants et aux restaurateurs qui ont été fragilisés ».

1 880 Rimouskoises et Rimouskois ont répondu à un sondage en novembre dernier qui a permis de cibler les priorités à intégrer au plan d’action. D’après les données obtenues, 50 % des répondants confirment avoir changé leurs habitudes de fréquentation du centre-ville avec la pandémie.

« On veut dire aux gens ‘’revenez au centre-ville, il vous appartient, vous êtes les bienvenus’’. […] On veut revoir le centre-ville grouiller, bouger, être dynamique, peut-être même plus qu’avant la pandémie. »

Guy Caron, maire de Rimouski