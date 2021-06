Un premier candidat à la mairie d'Amqui

Normand Boulianne confirme officiellement sa candidature à la mairie d'Amqui.

Il en fera l'annonce ce soir (21 juin) au conseil municipal.

Le conseiller municipal du district #2 est en poste depuis 3 mandats.

Le nouveau candidat avait soif de nouveaux défis.

Après 3 mandats comme conseiller, je trouvais que j'avais fait le tour du jardin à ce niveau, mais j'avais encore le gout de m'impliquer à la ville d'Amqui. La seule option qui me restait, c'était de me présenter au poste de maire. Normand Boulianne, conseiller municipal du district #2

Normand Boulianne est le premier candidat à la course à la mairie d'Amqui.



« J'avais envie de faire cette annonce tôt ce printemps pour rencontrer le plus de citoyens possible durant l'été afin de connaitre leurs attentes face au nouveau maire et conseil municipal. » nous a mentionné au téléphone.