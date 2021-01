Un premier match en LNH pour Alexis Lafrenière

Soirée spéciale pour plusieurs partisans de l'Océanic puisqu'Alexis Lafrenière disputera son premier match en carrière dans la Ligue nationale de hockey.

Alexis et les Rangers de New York accueilleront les Islanders de New York.

L'ailier de 19 ans évoluera en début de match au sein du 3e trio des Rangers.

Il est le 3e joueur de la jeune histoire de l'Océanic à être sélectionné au tout premier rang du repêchage de la LNH après Vincent Lecavalier et Sidney Crosby.