Un projet d'agrandissement de la Distillerie Mitis

La Distillerie Mitis veut agrandir ses installations de Mont-Joli pour entreposer plus de barils de vieillissement et aménager une terrasse.

La Ville de Mont-Joli a autorisé les travaux lors de la séance du conseil lundi soir.

Le projet, estimé à 400 000 $, vise à construire un chai de vieillissement pouvant accueillir une centaine de fûts en chêne qui sera annexé à la distillerie. Présentement, les barils sont entreposés à l’intérieur du bâtiment actuel et l’espace devient de plus en plus restreint. « On fait le gin Mugo, qui est bien connu dans la région et au Québec, mais on fait aussi du rhum, explique le copropriétaire Yan Lévesque. Le rhum nécessite un séjour en fût de chêne de minimum un an. Mais ça prend de la place ces beaux fûts-là, alors on commence à se marcher sur les orteils. »

Les nouvelles installations présenteront les conditions optimales et spécifiques au vieillissement, notamment avec des contrôles de la température ambiante et de l’humidité. « Les conditions autour des fûts de chêne font partie de la recette, du goût du spiritueux, de sa douceur et du résultat final, indique-t-il. On va contrôler nos variables pour aller atteindre le maximum de saveurs recherchées dans nos produits. »

Noovo Info

L’endroit sera accessible aux visiteurs. Avec l’aménagement d’une terrasse sur le toit, le copropriétaire espère développer une expérience agrotouristique incluant visite et dégustation des produits.

« C’est pour ça qu’on s’est positionné à la sortie de l’autoroute 20 à Mont-Joli, à l’entrée des vacances en Gaspésie. On veut donner accès à cette aire de vieillissement pour répondre aux questions des gens qui vont pouvoir sentir les fûts, les toucher, déguster leur contenu. » Yan Lévesque, copropriétaire de la Distillerie Mitis

Yan Lévesque confirme que les plans sont complétés et qu’il restera à aller chercher du financement afin de permettre au projet de voir le jour.

La Distillerie Mitis fêtera son deuxième anniversaire le 20 juillet