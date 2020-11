Un projet de 5,7 M$ à Rimouski pour étudier l’acoustique marine

Québec octroie 1,5 M$ pour la création d’une station de recherche en acoustique marine au large de Rimouski.

Le Centre de recherche Innovation Maritime et l’ISMER pilotent ce projet de 5,7 M$ qui s’échelonnera sur trois ans et demi.

Il vise à étudier les bruits sonores causés par les navires qui transitent sur le fleuve Saint-Laurent afin d’éventuellement réduire leurs effets sur l’écosystème marin.

« Ultimement, le but est de trouver des moyens de mitigation du bruit pour réduire le bruit dans l’environnement des mammifères marins et d’assurer une belle coexistence entre la navigation commerciale et la faune du Saint-Laurent. »

Sylvain Lafrance, directeur général d’Innovation maritime