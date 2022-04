Un projet de camping à Sainte-Luce se concrétise

Les élus de Sainte-Luce ont franchi une nouvelle étape dans le dossier de l’implantation d’un camping sur le terrain de l’ancien ciné-parc lundi soir lors de la séance du conseil.

Après avoir tenu une consultation publique jeudi dernier qui s’est avérée positive, selon la mairesse Micheline Barriault, le conseil a décidé d’aller de l’avant. « La dernière étape devrait se faire lors de notre conseil de mai », précise-t-elle.

Mme Barriault soutient qu’il s’agit d’un besoin dans la municipalité, principalement depuis la pandémie, alors que les Québécois voyagent beaucoup dans l’Est-du-Québec.

Le terrain, vacant depuis plus de 12 ans, pourra accueillir 160 espaces de camping avec une section destinée aux saisonniers. La mairesse ne peut cependant pas confirmer que le camping sera en opération à temps pour l’été. « On aimerait beaucoup que ça puisse ouvrir cet été, mais je ne peux pas le garantir », soutient-elle.

Elle croit que le projet sera bénéfique pour la municipalité et la population.

« C’est un beau projet, ça va développer ce secteur-là et créer de l’activité économique pour la municipalité. Si on peut retenir les gens plus longtemps, ça aide nos commerces et c’est bon pour toute la région puisque ces gens vont dans les restaurants, visitent nos attraits et se promènent. »

Micheline Barriault, mairesse de Sainte-Luce